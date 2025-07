Класа, каквато рядко се вижда: Завършващият удар на Дидие Дрогба просто бе на друго ниво (ВИДЕО)

Висшата лига е виждала много велики нападатели, но един от тези, които се открояваха, бе Дидие Дрогба. Легендата на Кот д'Ивоар направи фантастична кариера в Челси, където стана най-добрият чуждестранен голмайстор на клуба и четвърти във вечната класация в историята на "сините". Бързината и отличната игра във въздуха винаги са били от силните черти на Дрогба, но завършващият удар бе нещо, с което изпъкваше над останалите нападатели.

Дрогба дебютира във футбола чак на 21-годишна възраст във френската Лига 2. След като завършва сезон 2002/03 със 17 гола в 34 участия за отбора от Лига 1 Гингам, той преминава в Олимпик Марсилия. Там той вкарва 19 гола за един сезон и помага на клуба да стигне до финала за Купата на УЕФА през 2004 г. Това му осигурява и трансфер в Челси, където е пожелан лично от Жозе Моуриньо, а сделката е на стойност 24 млн. паунда.

Това превръща Дрогба в най-скъпия играч от Кот д'Ивоар за всички времена. И има защо: Дрогба е завършен нападател, чийто талант е предпочетен от Моуриньо за сметка на други много по-звездни голмайстори. В Челси африканецът се превръща в хищник за голове. В кариерата си вкарва невероятен брой голове, а много от тях продължават да се припомнят и до днес. Може да си припомните част от невероятните голове на Дрогба във видеото по-долу:

