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Контузия порази един от най-важните играчи на ПСЖ преди двубоя с Барселона

18 октомври 2026, 18:29 часа 1969 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Контузия порази един от най-важните играчи на ПСЖ преди двубоя с Барселона

Пари Сен Жермен претърпя сериозен удар в лицето на контузия в навечерието на решаващия мач от Шампионска лига срещу Барселона. Парижани посрещат каталунския гранд на "Парк де Пренс" в мач от третия кръг на груповата фаза. Двубоят е насрочен за вторник, 20 октомври, от 22:00 часа българско време. Дни преди сблъсъка от ПСЖ потвърдиха, че португалският национал Нуно Мендеш е изключен от състава след медицинска оценка на проблем в бедрото.

Нуно Мендеш ще пропусне сблъсъка с Барселона

22-годишният защитник получи контузия в бедрото по време на срещата със Страсбург, а последващите изследвания показаха, че степента на увреждането е по-тежка, отколкото се опасяваха първоначално. Това е разочароващо развитие за Мендеш, който е ключова фигура в отбраната на парижаните, когато е напълно здрав. Клубът публикува официално медицинско съобщение, в което се посочва, че играчът е извън игра след мускулна контузия в лявото бедро и ще отсъства от терена в продължение на няколко седмици.

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Нуно Мендеш

Отсъствието на Мендеш е особено неблагоприятно, като се има предвид конкретната заплаха, която представлява противникът. Атакуващата игра на Барселона често минава през младата сензация Ламин Ямал, а предишният успех на Мендеш в неутрализирането на крилото по време на международни мачове подсказваше, че той е идеалният кандидат за тази задача. Без основния си ляв бек Луис Енрике трябва да намери начин да спре един от най-креативните таланти в световния футбол, без да жертва атакуващия баланс на собствения си отбор.

Какви са вариантите пред Луис Енрике?

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Наличният състав предлага няколко различни варианта, които треньорският щаб може да проучи. Люка Дин е най-естественият заместник в отбора и разполага с необходимия опит, за да се включи в мач от такова значение. Въпреки това той е изпитвал затруднения в минали срещи с елитни, бързи крила, което води до предположения, че Енрике може да потърси алтернатива. Друг силен кандидат е Люка Ернандес, който напоследък играе предимно като централен защитник, но се прочу като ляв бек от световна класа. Другата алтернатива пред испанския тактик е да рискува с Уорън Заир-Емери. Въпреки че по природа е централен полузащитник, неговата атлетичност и тактическа интелигентност му позволяват да се адаптира към различни роли на терена.

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Барселона Шампионска лига ПСЖ Нуно Мендеш
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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