Контузия порази един от най-важните играчи на ПСЖ преди двубоя с Барселона

Пари Сен Жермен претърпя сериозен удар в лицето на контузия в навечерието на решаващия мач от Шампионска лига срещу Барселона. Парижани посрещат каталунския гранд на "Парк де Пренс" в мач от третия кръг на груповата фаза. Двубоят е насрочен за вторник, 20 октомври, от 22:00 часа българско време. Дни преди сблъсъка от ПСЖ потвърдиха, че португалският национал Нуно Мендеш е изключен от състава след медицинска оценка на проблем в бедрото.

Нуно Мендеш ще пропусне сблъсъка с Барселона

22-годишният защитник получи контузия в бедрото по време на срещата със Страсбург, а последващите изследвания показаха, че степента на увреждането е по-тежка, отколкото се опасяваха първоначално. Това е разочароващо развитие за Мендеш, който е ключова фигура в отбраната на парижаните, когато е напълно здрав. Клубът публикува официално медицинско съобщение, в което се посочва, че играчът е извън игра след мускулна контузия в лявото бедро и ще отсъства от терена в продължение на няколко седмици.

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Отсъствието на Мендеш е особено неблагоприятно, като се има предвид конкретната заплаха, която представлява противникът. Атакуващата игра на Барселона често минава през младата сензация Ламин Ямал, а предишният успех на Мендеш в неутрализирането на крилото по време на международни мачове подсказваше, че той е идеалният кандидат за тази задача. Без основния си ляв бек Луис Енрике трябва да намери начин да спре един от най-креативните таланти в световния футбол, без да жертва атакуващия баланс на собствения си отбор.

Какви са вариантите пред Луис Енрике?

Наличният състав предлага няколко различни варианта, които треньорският щаб може да проучи. Люка Дин е най-естественият заместник в отбора и разполага с необходимия опит, за да се включи в мач от такова значение. Въпреки това той е изпитвал затруднения в минали срещи с елитни, бързи крила, което води до предположения, че Енрике може да потърси алтернатива. Друг силен кандидат е Люка Ернандес, който напоследък играе предимно като централен защитник, но се прочу като ляв бек от световна класа. Другата алтернатива пред испанския тактик е да рискува с Уорън Заир-Емери. Въпреки че по природа е централен полузащитник, неговата атлетичност и тактическа интелигентност му позволяват да се адаптира към различни роли на терена.

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