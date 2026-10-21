Кабинетът "Радев":

Кошмарна вечер на Роналдо не попречи на Ал Насър да стигне до победата

21 октомври 2026, 9:33 часа 1099 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Кошмарна вечер на Роналдо не попречи на Ал Насър да стигне до победата

Кристиано Роналдо преживя трудна вечер, докато Ал Насър измъкна трудна победа с 1:0 над Неом в мач от 10-ия кръг на Саудитската професионална лига. Португалският нападател изглеждаше на път да отбележи 982-ия си гол в кариерата, но изненадващо пропусна дузпа малко преди края на първото полувреме. 41-годишният футболист стреля встрани от вратата, след като съотборникът му в националния отбор Жоао Феликс беше фаулиран в наказателното поле. Това беше четвъртият пропуск от общо 31 дузпи, изпълнени за Ал Насър.

Ал Насър озмъкна трите точки от Неом

Неуспешната му вечер продължи и след почивката, когато той пропусна още една чудесна възможност, стреляйки над напречната греда от близко разстояние след пас от Садио Мане. Още една пропусната възможност - този път с глава, сложи край на мрачната вечер за ветерана, който се стреми към постигането на 1 000-ния гол в кариерата си. За щастие на Роналдо, неговата неточност не струваше на Ал Насър важни точки в борбата за титлата, тъй като сънародникът му Жоао Феликс отбеляза единствения гол в мача. Той намери мрежата с удар от далечна дистанция в 61-вата минута.

ОЩЕ: "Жълти стотинки" и безсмислено наказание: Португалската федерация обяви съдбата на Роналдо

Кристиано Роналдо

С тази победа Ал Насър остава на трето място, на две точки зад Ал Хилал и на три точки зад лидера Ал Кадисия. Треньорът Анже Постекоглу защити Роналдо след трудна вечер пред вратата: "Такава е същността на футбола и е добре, че създаваме толкова много положения, а ще работим, за да компенсираме грешките. Работим като едно семейство, така че победата ще е добра за всички, а загубата ще тежи на целия отбор, затова трябва да се подкрепяме взаимно и да вървим напред.'

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: 4 години по-късно: Ерик тен Хаг разкри истината за скандала с Кристиано Роналдо

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Кристиано Роналдо Ал Насър Саудитска професионална лига
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес