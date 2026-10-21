Кошмарна вечер на Роналдо не попречи на Ал Насър да стигне до победата

Кристиано Роналдо преживя трудна вечер, докато Ал Насър измъкна трудна победа с 1:0 над Неом в мач от 10-ия кръг на Саудитската професионална лига. Португалският нападател изглеждаше на път да отбележи 982-ия си гол в кариерата, но изненадващо пропусна дузпа малко преди края на първото полувреме. 41-годишният футболист стреля встрани от вратата, след като съотборникът му в националния отбор Жоао Феликс беше фаулиран в наказателното поле. Това беше четвъртият пропуск от общо 31 дузпи, изпълнени за Ал Насър.

Ал Насър озмъкна трите точки от Неом

Неуспешната му вечер продължи и след почивката, когато той пропусна още една чудесна възможност, стреляйки над напречната греда от близко разстояние след пас от Садио Мане. Още една пропусната възможност - този път с глава, сложи край на мрачната вечер за ветерана, който се стреми към постигането на 1 000-ния гол в кариерата си. За щастие на Роналдо, неговата неточност не струваше на Ал Насър важни точки в борбата за титлата, тъй като сънародникът му Жоао Феликс отбеляза единствения гол в мача. Той намери мрежата с удар от далечна дистанция в 61-вата минута.

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С тази победа Ал Насър остава на трето място, на две точки зад Ал Хилал и на три точки зад лидера Ал Кадисия. Треньорът Анже Постекоглу защити Роналдо след трудна вечер пред вратата: "Такава е същността на футбола и е добре, че създаваме толкова много положения, а ще работим, за да компенсираме грешките. Работим като едно семейство, така че победата ще е добра за всички, а загубата ще тежи на целия отбор, затова трябва да се подкрепяме взаимно и да вървим напред.'

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