Кошмарът за Винисиус продължава, притеснителни сцени на "Бернабеу" след мача с Лайпциг (ВИДЕО)

Разгромната победа на Реал Мадрид с 4:1 над Лайпциг в Шампионска лига завърши със сцена, която разтревожи феновете на "кралете". След като прозвуча финалният съдийски сигнал, Винисиус Жуниор не изтича на терена, за да празнува със съотборниците си. Вместо това той се насочи направо към съблекалнята. Бразилецът беше титуляр в мача и се представи слабо. Треньорът Жозе Моуриньо го смени в 70-ата минута с Ян Диоманде, който записа асистенция и отбеляза гол в рамките на 20 минути.

Винисиус Жуниор се прибра направо в съблекалнята: Жозе Моуриньо говори откровено

Винисиус не оправда очакванията през по-голямата част от мача. Той не създаде почти никаква опасност пред вратата и не взе участие в нито един от четирите гола на отбора си. Най-добрата му възможност се откри малко преди почивката, когато вратарят на Лайпциг Мартин Вандевоорд отрази удара му. Според данните на "Opta", това е втори пореден мач за бразилеца, в който не опитва нито един дрибъл - нещо, което се случва за първи път в кариерата му. Дуелите един на един обикновено са сред най-големите силни страни на 26-годишния футболист.

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След мача Моуриньо подчерта: "Не смених Винисиус Жуниор, защото бях недоволен от него, а защото разполагам със силен резервен състав и ни беше нужна свежа енергия от играчи като Ян Диоманде и Ендрик. Трябва да свикнете с това." Португалецът отхвърли и притесненията относно реакцията на крилото: "Ако Винисиус Жуниор е тъжен, това е личен въпрос. Доволен съм от представянето му. Очакванията към него винаги са били високи и от него се очаква да направи разликата", подчерта той, като добави, че Винисиус е поел по-голяма отговорност в защита.

Атаката на "кралете" обаче се справя добре и без Винисиус, който остава наказан до 21 ноември след червения си картон от мача с Виляреал и поради това ще пропусне Ел Класико срещу Барселона тази неделя. Бразилецът трябва да изчака до 4 ноември за следващия си шанс да покаже на какво е способен, когато Реал ще се изправи срещу аутсайдера АЕК Атина в Шампионска лига. Това е и последната му възможност да претендира за титулярно място след паузата за националните отбори и след като изтърпи наказанието си. Дотогава Арда Гюлер и Ян Диоманде изглеждат като най-вероятните титуляри редом с Килиан Мбапе.

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🚨🚨| Vinicius Jr looked really sad after his performance yesterday And he was also the first one to leave the pitch. 💔 https://t.co/NMKj52CK2z — Kalshi FC (@KalshiFC) October 22, 2026