Кристиано Роналдо трогна футболния свят със сърдечно послание към контузения Кварацхелия (СНИМКА)

Легендата Кристиано Роналдо трогна футболния свят с постъпката си към звездата на ПСЖ Хвича Кварацхелия. Португалецът публично изрази подкрепата си към грузинеца, който получи тежка контузия на коляното по време на мача с Барселона. Кварацхелия бе принудително заменен, а впоследствие от клуба обявиха, че е със скъсани връзки и в следващите дни ще се подложи на операция, като това ще бъде началото на дългия му път към възстановяване.

Роналдо подкрепи Кварацхелия в трудния момент

Макар френските шампиони все още да не са посочили конкретен срок за завръщането му, контузия от този характер обикновено изважда играча от игра за остатъка от сезона. Това е съкрушителен удар за футболист, считан за един от основните претенденти за "Златната топка" след блестящите си изяви през миналия сезон. Футболният свят бързо се обедини в подкрепа на крилото, като начело на поздравите застана суперзвездата на Ал Насър Кристиано Роналдо. Португалецът, който през своята легендарна кариера е преодолял не малко предизвикателства, свързани с контузии, публикува искрен коментар на профила на грузинеца в Instagram, за да сподели своята гледна точка.

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"Най-трудните битки във футбола често са тези, които никой не вижда. Знам това чувство, Квара", написа Роналдо в коментарите, след което го мотивира: "Но никога не забравяй какво те доведе дотук и не позволявай на един труден момент да те накара да се съмняваш колко далеч можеш да стигнеш. Поддържай този огън. Най-доброто ти тепърва предстои." Думите на ветерана подчертават психическата сила, необходима за възстановяване от дългосрочна контузия на сухожилие.

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🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Cristiano Ronaldo has sent a BEAUTIFUL message of support to Khvicha Kvaratskhelia following his serious injury! ❤️ "The toughest battles in football are often the ones nobody sees. I know that feeling, Kvara. But NEVER FORGET what brought you this far, and don't let a difficult moment make you doubt how far you can go. Keep that fire on. Your best is still to come." — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 21, 2026