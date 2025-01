Кристиано Роналдо: Викаха ми ревльо, но това съм аз и няма да се променя

Суперзвездата на саудитския Ал Насър Кристиано Роналдо направи любопитно признание в интервю за журналиста Еду Агире. Португалецът сподели, че когато е бил малък често са го наричали „ревльо“, тъй като е бил много емоционален и често е плачел, след загуба. Нападателят обаче бе категоричен, че той просто е такъв и няма да се промени. Той допълни, че все пак с времето се е научил да контролира по-добре емоциите си.

Роналдо сподели, че и децата му често му правят забележки за прекалената му емоционалност. Това обаче не го притеснява. Португалският голмайстор разкри, че иска да продължи да играе футбол на високо ниво, тъй като мотивацията му остава същата. Той заяви, че се надява да го прави с повече баланс.

LE DECÍAN EL LLORAS 😢💔



Cristiano Ronaldo reveló con Edu Aguirre que sus vecinos lo llamaban “LLORA” de chiquito



“Yo era muy picado de niño, no me gustaba perder y lloraba, me iba pa casa a llorar. Hasta mis vecinos me llamaban el LLORA, había un señor ahí que me decía '¿Cómo… pic.twitter.com/PIcLp0W7T7