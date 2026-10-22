Легенда на Барселона даде прогнозата си за Ел Класико и "хвърли стреличка" към Моуриньо

Напрежението нараства в очакване на първото Ел Класико за сезона. В навечерието на сблъсъка легендарният защитник на Барселона Жерар Пике прогнозира убедителна победа за бившия си тим срещу Реал Мадрид. Срещата представлява завръщането на Жозе Моуриньо на "Камп Ноу" за първи път, след като през лятото отново застана начело на "кралете", а Пике смята, че той няма да преживее още една мрачна вечер в Каталуния.

Пике прогнозира разгромна победа за Барселона

Във видео, публикувано в "TikTok", Пике коментира двата отбора, преди да даде прогноза за резултата от големия мач: "Първият път, когато Моуриньо отиде на "Камп Ноу", загуби с 5:0. Аз прогнозирам 4:1. Барселона в момента е най-добрият отбор в света, със значителна преднина пред втория в класацията. Това не означава, че непременно ще спечелят. Те отбелязват средно по четири гола на мач в Ла Лига."

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В клипа присъстваше и бившият национал на Мексико Мигел Лаюн. Той предизвика Пике на игра, в която той трябваше да избира между играчи на Реал Мадрид и Барселона на всяка позиция. Испанецът почти не се поколеба, освен когато беше помолен да избере между Антъни Гордън и Килиан Мбапе. "Като отборен играч, някой, когото бих искал в отбора си - Гордън. Ако става дума за индивидуални качества, тогава бих казал Мбапе", обясни той, като избра англичанина. "Ерик Гарсия е по-добър от Дъмфрис, въпреки че е контузен. В противен случай - Кунде", продължи той. "Родри или Чуамени? Добре, ще бъда обективен в този случай - Родри", призна той със смях. Единственото сравнение, което го накара да се замисли, беше между Ламин Ямал и Джуд Белингам: "Те са различни типове играчи. Съгласен съм, че дори не бива да се сравняват."

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