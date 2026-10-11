Легенда на Нидерландия се завръща край тъчлинията след 7-годишно отсъствие

Легендата Кларънс Зеедорф се завърна в треньорската професия след седем години далеч от терените. 50-годишният нидерландец е един от най-великите полузащитници на всички времена. Той блестял е за отборите на Аякс, Реал Мадрид, Интер и, разбира се, Милан. Той спечели множество отличия през блестящата си 22-годишна кариера, включително четири титли в Шампионската лига - две с Милан и по една с Реал и Аякс. Зеедорф премина към треньорската професия само няколко месеца след оттеглянето си през 2014 година, като пое "росонерите" за едва 22 мача, от които спечели 11, но загуби девет.

Зеедорф поема тим в Бразилия

Последваха кратки престои в Шенжен, Депортиво Ла Коруня и националния отбор на Камерун, преди да напусне последния през 2019 година. Оттогава Зеедорф прекарва времето си предимно като коментатор, но реши да даде още един шанс на треньорската кариера. Легендарният №8 се завръща в Бразилия, където прекара две години в Ботафого, преди да се оттегли. Нидерландският тактик беше назначен за треньор на Коринтианс и ще работи с редица познати личности.

ОЩЕ: 220 шева, една пропусната дузпа и безгранична любов: Геният с опашката, на когото Италия прости непростимото

Сред тях са и две бивши звезди на Манчестър Юнайтед - Мемфис Депай и Джеси Лингард. 32-годишният Мемфис не успя да се отличи по време на двугодишния си престой на "Олд Трафорд" след пристигането си от ПСВ Айндховен през 2015 г., като отбеляза едва седем гола и пет асистенции в 53 мача. Въпреки това, този универсален нападател обърна хода на кариерата си в Лион, което впоследствие доведе до престои в Барселона и Атлетико Мадрид. Сънародникът на Зеедорф се премести в Бразилия през 2024 г. и оттогава е отбелязал 20 гола и 16 асистенции в 87 мача. 33-годишният Лингард се премести в Бразилия през март след една година в Южна Корея с отбора на Сеул, където отиде, след като приключи бурният му 12-годишен престой в английския футбол, през който игра за Уест Хем, Нотингам Форест и, разбира се, Манчестър Юнайтед.

ОЩЕ: Магьосникът, който вкарваше дори пиян, но любовта към живота прекрати кариерата му