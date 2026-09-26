Магьосникът, който вкарваше дори пиян, но любовта към живота прекрати кариерата му

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Във футболния свят има много романтични истории, които започват така, че нищо не предполага какъв прекрасен край ще имат. Техните герои са като от приказките - заживели щастливо. Но не всички герои имат такава съдба. За съжаляние някои от най-заслужилите футболисти не получават перфектен завършек на кариерата си. Именно такава е историята на Еден Азар, който започна с магията още от Франция и Лил, покори Англия с Челси, но се провали на най-голямата сцена с Реал Мадрид и прекрати кариерата си едва на 32 години.

Еден Азар беше най-добрият във Франция

Еден Азар е роден в Ла Лувиер, Белгия, на 7 януари 1991 г. Играе футбол от малък, а през 2005 г. заминава за Франция, където влиза в школата на Лил. На 16-годишна възраст преминава в отбора до 19 години, а дебюта си за "мастифите" прави когато е едва на 17 години. За четирите години, които прекарва във френския гранд - от 2008 до 20012 г., Еден Азар записва 194 мача, в които вкарва 50 гола и дава 53 асистенции. През 2009 и 2010 г. белгиецът става най-добър млад игра в Лига 1. А през 2011 и 2012 г. печели приза за най-добър играч във френския елит въобще.

Азар вкара хеттрик пиян в последния си мач за Лил

Но успехите му не се изчерпват. С Лил Еден Азар печели и местен дубъл - шампионската титла на Франция и Купата на страната през 2011 г. Небезизвестна е историята за последния му мач с Лил. Предишната вечер той организира голямо парти, за да може съотборниците му да го изпратят. На следващия ден Азар все още е пиян, но не просто започва като титуляр в последната си среща за Лил, а отбелязва хеттрик. След това е продаден на английския Челси срещу 35 милиона евро.

Еден Азар бързо се превърна в суперзвезда

В Лондон Еден Азар се изстрелва на космическо ниво. Той вече не е просто белгийският магьосник. Превръща се в едно от големите лица на Висшата лига и една от световните суперзвезди. За 7 години в Челси Азар нямаше слаб сезон. Той постигна велики неща, с които ще остане част от историята на "сините" завинаги. За лондончани той записа 352 мача, вкара 110 гола и даде 88 аистенции. Той беше обичан както от феновете, така и от съотборниците си. Публичните му изяви бяха свързани с хумор, смях и усмивки. А той беше част от един от най-успешните отбори на Челси.

Азар остави паметна кариера в Челси

Със "сините" Еден Азар беше обявен за най-добър млад играч през 2014 г., а през 2015 г. - за най-добър играч изобщо във Висшата лига - както за сезона, така и за цялата година. Белгиецът вдигна Купата на лигата и ФА Къп по веднъж, два пъти Лига Европа и два пъти Висшата лига. Именно във финала на втория по сила европейски клубен турнир, спечелен с 4:1 над градския съперник Арсенал през 2019 г., Еден Азар се сбогува с феновете на Челси. А една от най-знаковите истории с него остава за това как почти не тренира, но когато излезе в официална среща е най-добрият на терена.

Еден Азар не започна добре в Реал Мадрид

За жалост именно това беше една от причините Еден Азар да приключи бляскавата си кариера толкова рано. През лятото на 2019 г. той осъществи мечтания си трансфер. Белгиецът стана футболист на Реал Мадрид срещу 120.8 милиона евро. Тогава това беше рекордна за "кралете" сума. Но престоят му на "Сантиаго Бернабеу" със сигурност не протече така, както си го представяше. Още в първите си изяви за "белите", Азар беше с наднормено тегло. Той обясни, че за него това е нормално, тъй като през лятото се отдава на живота и си позволява повече неща, тъй като след това бързо и лесно сваля килограми.

Азар игра слабо на "Сантиаго Бернабеу"

Но физическата форма не беше единственият му проблем. След години тероризиране на защитниците в Англия, които не му спестяваха ритниците, Еден Азар беше застигнат от контузии. Заедно с килограмите и напрежението, което е естествено за клуб като Реал Мадрид, травмите се превърнаха в ключов фактор за това никога повече да не видим Еден Азар същия, като от годините му в Лил и Челси. За 4 сезона в Реал Мадрид - от 2019 до 2023 г., той записа едва 76 мача, в които вкара 7 гола и даде 12 асистенции.

Еден Азар се отказа от футбола едва на 32 години

Да, срещу името на Еден Азар са записани трофеи, спечелени с Реал Мадрид, но неговият принос нямаше нищо общо с това, което правеше за Лил и Челси. И все пак, във витрината си той добави две титли от Ла Лига и по една Шампионска лига, Купа на Краля, Суперкупа на Испания и Суперкупа на Европа. През 2023 г., когато договорът на Еден Азар с Реал Мадрид изтече, той прекрати професионалната си футболна кариера. Едва на 32 години. И до ден днешен белгиецът обича играта. Участва в благотворителни мачове, където показва завидните си умения с топка отново и отново.

От хумор и усмивки до горчилка

Смехът и закачките около Еден Азар остават. Както е било от първите до последните му дни в Лил. Както беше с хора като Диего Коща и Бранислав Иванович в Челси. Но за жалост, там, където Азар трябваше да е най-щастлив, той приключи пътя си горчиво.

Автор: Николай Илиев

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