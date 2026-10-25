Легенда на Юнайтед посочи истинския "виновник" за кризата и кой всъщност ще понесе вината

Легендата на Манчестър Юнайтед Гари Невил не можа да сдържи разочарованието си от бившия си клуб през първото полувреме на мача срещу Борнемут, когато отборът на Майкъл Карик губеше с 0:2. "Черешите" се оттеглиха на почивката с два гола аванс, а през втората част направиха успеха си класически. На полувремето Невил, в ролята си на коментатор за "Sky Sports", изля гнева си от това, което виждаше на терена. Накрая той посочи кой ще поеме вината за падението.

Невил: Проблемът всъщност не е в Майкъл Карик

Атмосферата на "Олд Трафорд" беше токсична, като стадионът ехтеше от освирквания, докато играчите се отправяха към тунела с тежки стъпки. Невил ясно посочи кой е виновен за настоящите проблеми: "Чуват се освиркванията. Настроението може да се влоши много, много бързо през второто полувреме. Ще видим признаци за това по време на почивката, защото те няма да приемат това. Проблемът всъщност не е в Майкъл Карик, но той ще бъде този, който ще поеме вината за това. Проблемът е в играчите и спортния отдел, които носят отговорността за това. Това е кошмар за Майкъл Карик. Кошмар е и за тези двама - Омар Берада, главният изпълнителен директор, и Джейсън Уилкокс, който седи до него."

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Минути по-рано Невил беше подчертал липсата на дълбочина в състава на Юнайтед, поради която се наложи да избере централния защитник Лени Йоро на позицията на десен бек, като грешката на французина доведе до втория гол на Борнемут. За капак на всичко, капитанът Бруно Фернандеш изгледа срещата от пейката, след като бе оставен от Карик извън състава след изказванията си след разгрома с 1:4 от Комо в Шампионска лига.

"Иронията е, че Карик може би ще трябва да прибегне до Бруно Фернандеш, за да го спаси. Това не е положението, в което би искал да се окаже. Трябваше да свали капитана от титулярния състав заради думите му след загубата от Комо. Сега ситуацията е истинска каша. Манчестър Юнайтед никога не са играли добре. Не казвам, че са играли зле. Няма нищо добро, няма нищо лошо. Просто е нищо", каза още Невил.

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