Срамът за Манчестър Юнайтед продължава вече 8 мача, Ливърпул спря отбор от Топ 3

Пропадането на Манчестър Юнайтед продължава! Отборът на Майкъл Карик допусна поражение с 0:3 от Борнемут в мач от осмия кръг на Висшата лига. Това е осми пореден двубой за "червените дяволи" без победа във всички турнири, като пет от тях са загуби. По тази причина те са на крачка от зоната на изпадащите, а уволнението на мениджъра Майкъл Карик изглежда все по-вероятно. Специалистът реши да не пусне в игра своя капитан Бруно Фернандеш.

Юнайтед няма победа от осем мача

Бразилският национал Раян откри резултата в 38-ата минута, след като засече центриране от пряк свободен удар на Джъстин Клуйверт. Малко след това Маркъс Тавърниър се възползва от груба грешка в защитата на "червените дяволи" и удвои аванс на Борнемут. През второто полувреме Еванилсон в 71-ата минута добави още едно попадение, който се възползва от неразчетено излизане на вратаря Сен Ламенс.

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Безпроблемен успех за Ливърпул у дома

Междувременно Ливърпул сложи край на фантастичната серия на Брайтън в първенството, като постигна лесна победа с 2:0 на "Анфийлд". По този начин тимът на Андони Ираола се изкачи пред Челси на четвърто място в класирането. Брайтън беше един от най-забележителните отбори във Висшата лига през сезон 2026/27 и пристигна в Мърсисайд за неделния мач след четири поредни победи в елита и на трето място в класирането. Въпреки това "чайките" бяха победени от отбора на Ливърпул, който отбеляза и двата си гола в рамките на първите 21 минути.

След като Ясин Аяри от Брайтън пропусна златна възможност в другата половина на терена, автогол на Паскал Грос, който отклони удара на Флориан Виртц, откри резултата, а след това Александър Исак отбеляза шестия си гол в шестте си мача. Брайтън не успя да осъществи обрат, като за първи път през сезона не отбеляза гол в мач от първенството.

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