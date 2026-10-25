Лидер на Манчестър Юнайтед скочи на съотборниците си: "Ние, като играчи, не правим достатъчно"

Сезонът на Манчестър Юнайтед достигна шокиращо ново дъно в неделя, след като отборът беше разгромен с 0:3 от Борнемут на "Олд Трафорд". „Черешите“, които едва седмица по-рано бяха записали първата си победа в първенството за сезона, изглеждаха с класа над домакините през целия мач. Головете на Раян, Маркъс Таверниер и Еванилсон наказаха поредица от грешки в отбраната, оставяйки отбора на Майкъл Карик да се мъчи на 16-о място в класирането на Висшата лига след осем мача.

Лидер на Ман Юнайтед не спести критиките към съотборниците си

Атмосферата при последния съдийски сигнал беше отровна, като стадионът ехтеше от освирквания, докато играчите напускаха терена с тежки стъпки. Юнайтед вече осем мача не е постигнал победа във всички турнири, а тази серия доведе напрежението върху Карик до критична точка. След края на мача Хари Магуайър не спести критиките си, като поиска от съотборниците си да поемат индивидуална отговорност за катастрофалната серия от резултати. Защитникът не се сдържа, като призна, че клубът в момента е на светлинни години от нивото, на което трябва да бъде.

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В интервю за "Sky Sports" след деморализиращата загуба видимо разочарованият Магуайър призна, че представянето е било неприемливо: "Не беше достатъчно добро. Разочарован съм, че допуснахме гол толкова рано - отново от статично положение, а когато допуснеш първи гол във Висшата лига, това затруднява нещата. Грешката при втория гол ни усложни положението. Не се представихме достатъчно добре нито като индивидуални играчи, нито като отбор и не заслужавахме нищо от този мач."

Централният защитник призова колегите си да спрат да търсят оправдания и да започнат да показват резултати на терена: "В момента нещата не се получават. Резултатите не са достатъчно добри, а представянето през последната седмица също не е достатъчно добро. Все още е рано в сезона. Трябва да намерим решение, да се запитаме, да се погледнем в огледалото. Това е най-важното. Да помислим какво още можем да направим и с какво още можем да допринесем за отбора, и ако го направим, ще стигнем донякъде."

"Карик обърна сезона ни на 180 градуса"

Магуайър призна, че играчите не успяват да отговорят на основните изисквания за представянето на такава историческа институция като Манчестър Юнайтед: "Разбира се - трябва да се грижиш за собствените си изяви и да поемаш отговорност. Това е огромен клуб и всеки ден трябва да доказваш защо носиш този емблема. В момента ние, като играчи, не правим достатъчно. Майкъл Карик обърна сезона ни на 180 градуса миналата година и ние играхме блестящ футбол и постигнахме блестящи резултати. Този сезон не се представяме достатъчно добре на индивидуално ниво. Искаме да правим повече, да бъдем по-добри и да постигаме по-добри резултати. В момента това далеч не е достатъчно и нещо трябва да се промени."

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