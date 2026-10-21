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Ливърпул възкръсна в 7-голово шоу на "Анфийлд", Ман Сити разби палач на Левски в Шампионска лига (РЕЗУЛТАТИ)

21 октомври 2026, 0:12 часа 1262 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Ливърпул възкръсна в 7-голово шоу на "Анфийлд", Ман Сити разби палач на Левски в Шампионска лига (РЕЗУЛТАТИ)

В несъмнено два от най-интересните мачове в първия ден от третия кръг на основната фаза на Шампионска лига участваха Ливърпул и Манчестър Сити. "Червените" бяха домакини на Виляреал. Те изостанаха с 2:0, но стигнаха до пълен обрат и победиха в мач със 7 гола. А "гражданите" приеха АЕК Атина и ги разгромиха с 5:1 типично в свой стил. А за 9 мача днес станахме свидетели на х гола.

Ливърпул възкръсна на "Анфийлд"

Ливърпул не започна добре домакинството си на Виляреал. "Жълтата подводница" се възползва и поведе още в четвъртата минута с гол на Георгес Микаутадзе. Дълго време "червените" не успяха да стъпят на краката си и в 29-ата минута допуснаха нов гол. Този път дело на Серхио Кардона. След това мърсисайдци се окопитиха и успяха да изравнят до края на първата част с попадения на Алексис МакАлистър в 36-ата минута и Роналд Араухо във втората на добавеното време. Второто полувреме донесе още 3 гола. Ливърпул си върна увереността с нови две попадения - на МакАлистър в 65-ата и на Флориан Вирц в 68-ата минута. Виляреал не се предаде, като върна едно попадение. Танитолува Олувасейи отбеляза в 87-ата минута, но нямаше време за обрат и крайният резултат остана 4:3 за "червените".

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Манчестър Сити

Манчестър Сити разгроми АЕК Атина

Домакинството на Манчестър Сити на АЕК Атина мина значително по-покойно. "Гражданите" поведоха в 12-ата минута с гол на Елиът Андерсън, а Фил Фоудън удвои преднината им в 34-ата минута. След това двата отбора се оттеглиха на полувремето. Втората част започна с гол за АЕК, дело на Ставрос Пилиос в 52-рата минута. Но Ман Сити не допусна повече грешки и отбеляза още 3 гола за крайното 5:1. Попаденията вкараха Раян Шерки в 57-мата и Фил Фоудън в 65-ата и 76-ата минута.

Резултати от Шампионска лига - 20.10.2026 г.

Сабах 1:2 Борусия Дортмунд

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Фенербахче 2:2 Славия Прага

Щутгарт 1:1 Атлетико Мадрид

Рома 4:0 Слован Братислава

ПСЖ 4:2 Барселона

Порто 0:1 ПСВ

Наполи 4:3 Бодьо/Глимт

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Манчестър Сити Шампионска лига Ливърпул АЕК Атина Виляреал
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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