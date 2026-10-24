Ливърпул взе решение за трансфер на Трент Александър-Арнолд от Реал Мадрид

Ливърпул е взел решение дали да се опита да върне Трент Александър-Арнолд в клуба, след като Реал Мадрид даде ясно да се разбере, че е готов да продаде защитника при подходяща цена. Както е известно, англичанинът напусна "Анфийлд" през лятото на 2025 година, което разочарова феновете на мърсисайдци. А откакто пристигна в испанската столица, нещата не се развиха по план за Трент, като множество контузии прекъснаха първия му сезон и ограничиха участията му до едва 30 мача във всички турнири. От колективна гледна точка Реал разочарова и не успя да спечели трофей за втора поредна година.

Бъдещето на Трент Александър-Арнолд в Реал Мадрид е под въпрос

Недостатъците на "кралете" доведоха до уволнението както на Шаби Алонсо, така и на Алваро Арбелоа, преди Жозе Моуриньо да се върне в клуба. В момента тимът изостава с шест точки от лидера в Испания Барселона преди Ел Класико, като Александър-Арнолд изглежда е третият избор за десен бек след Дензел Дъмфрис и обичайния полузащитник Феде Валверде. По тази причина английският национал е записал едва шест участия досега през този сезон, като в три от тях е бил титуляр.

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А липсата на игрово време го постави пред необходимостта да вземе решение за бъдещето си. Миналото лято името на Александър-Арнолд се свързваше с връщане във Висшата лига, като сред клубовете, проявяващи интерес към него, се споменаваха Нюкасъл и Ливърпул. В крайна сметка обаче трансферът не се осъществи. Така Александър-Арнолд, който има договор с Реал до 2031 година, може скоро да бъде принуден да напусне, тъй като клубът се стреми да намали загубите си. Според информации на "Football Insider" испанският гранд е готов да го продаде на подходяща цена.

Ливърпул няма намерение да връща Арнолд на "Анфийлд"

Въпреки това завръщане в Ливърпул не изглежда вероятно. Журналистът Питър О'Рурк обясни: "Не мисля, че има нещо конкретно в този потенциален трансфер обратно в Ливърпул. Винаги има очевидни връзки между Трент Александър-Арнолд и Ливърпул... Той беше страхотен играч за тях, преди да се присъедини към Реал Мадрид. Този сезон той се бори да си осигури титулярно място в отбора под ръководството на Жозе Моуриньо, като сега Валверде също е предпочитан пред него на позицията десен бек, така че винаги ще има спекулации относно ситуацията му."

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