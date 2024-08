Лутън Таун нарушава традицията и удължава живота на емблематичния си екип

В изявление на своя уебсайт клубът от Чемпиъншип Лутън Таун заяви, че ще запази домакинския си екип, който използва и през изминалата кампания. В него се казва: "Нашият емблематичен домакински комплект Umbro за първи път в историята на Висшата лига ще получи удължен живот, тъй като можем да потвърдим, че ще продължим да носим оранжевия дизайн на домакинския си комплект, вдъхновен от 70-те години на миналия век."

Обикновено клубовете имат нов дизайн всяка година, но Лутън заяви, че вече ще сменя домакинския си екип на всеки втори сезон. Клубът заяви, че това ще даде възможност на привържениците да запазят фланелките за по-дълго време и ще помогне за постоянството на доставките.

