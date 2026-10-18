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Лъч светлина за Мъри Стоилов и Гьозтепе

18 октомври 2026, 21:23 часа 1894 прочитания 0 коментара
Снимка: facebook.com/Goztepe
Лъч светлина за Мъри Стоилов и Гьозтепе

Отборът на Гьозтепе, воден от българския специалист Станимир Стоилов, се завръща на правилния път. След много слаб старт на сезона, от който стигнаха последната позиция в класирането, изглежда, че измирци отново са намерили ритъма си. "Гьоз Гьоз" записа втората си поредна победа в турската Суперлига и отлепи от дъното. Тимът постигна успех с 2:1 при визитата си на Коджаелиспор в мач от осмия кръг на шампионата.

Втора поредна победа за Гьозтепе

Срещата започна спокойно, но футболистите на Мъри Стоилов се ориентираха по-добре и излязоха напред в резултата. Това се случи в 24-а минута, когато бранителят на домакините Анфърни Дайкстийл прати топката в собствената си мрежа в опит да изчисти удар на Андре Енрике. Измирци продължиха да бъдат по-активни. Малко след това те имаха сериозни претенции за дузпа, но съдията подмина ситуацията. Така Гьозтепе се оттегли на почивката с гол аванс.

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Станимир Стоилов

Втората част до голяма степен бе равностойна. В 66-ата минута Даниел Аджей пропусна отлична възможност да изравни и скоро Коджаелиспор бе наказан за пропуска му. Десет минути след това Новатус Мироши удвои аванса на гостите със страхотен гол от дистанция. Домакините все пак успяха да намалят изоставането си. В 82-а минута Беркан Кутлу бе точен от дузпа за 1:2. В края на мача вратарят на Гьозтепе направи страхотно спасяване, за да опази вратата си от втори гол. Така тимът на Стоилов записа втората си поредна победа и е в серия от четири поредни мач без загуба на 12-а позиция във временното класиране.

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Станимир Стоилов Гьозтепе Суперлига на Турция
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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