Мъри Стоилов отказал две предложение на съперници на Левски да се върне в България

Преди дни бъдещето на българския специалист Станимир Стоилов се изясни на фона на неубедителното представяне на Гьозтепе от началото на сезона. Тимът от Измир изпитва сериозни трудности през тазгодишната кампания, като до момента записа три равенства и три загуби. Въпреки това, ръководството на клуба гласува пълно доверие на българина и удължи договора му до 2028 година. По последна информация не само в Турция ценят високо работата на Мъри Стоилов.

Лудогорец и ЦСКА потърсили Станимир Стоилов

Всъщност Стоилов е бил потърсен от два българки гранда, които се конкурират с бившия му клуб Левски. Става въпрос за ЦСКА и Лудогорец. Както е известно, "армейците" се разделиха с Христо Янев и продължават да търсят нов треньор. Според информация на "Тема Спорт" от Борисовата градина са проучили възможността да привлекат наставника на Гьозтепе. От ЦСКА дори потърсили контакт чрез близки до специалиста хора, но възможността да поеме отбора бързо отпаднала. Припомняме, че Мъри е играл за "армейците" през сезон 1993/93.

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Освен "червените", шефовете на Лудогорец също са проучили възможността да върнат Стоилов по родните терени. Наскоро разградчани останаха без треньор след напускането на Томас Райс в посока Трабзонспор. Името на Мъри е било сред обсъжданите, но клубът в крайна сметка е решил да гласува доверие на бившия си наставник Игор Йовичевич. Очаква се в близките часове новината да бъде съобщена.

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