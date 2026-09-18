Мъри Стоилов взе важно решение за бъдещето си в Турция

Президентът на турския елитен клуб Гьозтепе Расмус Анкерсен обяви днес, на 18 септември, че договорът на българския треньор Станимир Стоилов е удължен до 2028 г. Анкерсен подчерта, че решението е да се преодолеят настоящите колебания чрез приемственост, а не чрез промени в проекта. След два много добри сезона в Суперлигата на Турция, Гьозтепе започна настоящата кампания доста трудно и за момента eдинствени нямат победа, като от пет мача имат две точки и са категорично на последното 18-о място.

"Решихме да удължим партньорството си"

Стоилов има и сериозни кадрови проблеми, като всичките му важни защитници са с контузии и не може да ги използва. Но въпреки тези кадрови проблеми, явно доверието в неговите треньорски умения е много високо. Актуалният му договор изтичаше през юни 2027 г., а с удължаването, той се удължи с нови 12 месеца. "Решихме да удължим партньорството си с нашия старши треньор Станимир Стоилов до края на сезон 2027/28, като използваме опцията за едностранно удължаване в договора му. Осъзнавам, че настоящата ни позиция в класирането е далеч от целта ни.

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"Преживяхме незабравими моменти заедно"

Вярата ми в Станимир и пътя, който избрахме да поемем заедно, обаче остава непроменена. Станимир избра Гьозтепе във време, когато много малко хора биха поели това предизвикателство. Той вярваше в нашия клуб, нашия проект и нашия град. Преживяхме незабравими моменти заедно през последните три сезона. Той изигра много важна роля за напредъка, който постигнахме. Днес, когато преминаваме през труден период, е наш ред да му покажем същата вяра. Ето защо, за да покажем подкрепата си за нашия старши треньор Станимир Стоилов, решихме да използваме опцията за едностранно удължаване в договора му. Вярваме във вас и заедно ще преодолеем това предизвикателство", се казва в изявление на президента на клуба.

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