(Май) няма кой да спре Ливърпул по пътя към титлата! Арсенал с нова грешка във Висшата лига

Ливърпул постигна категоричен успех с 2:0 над Нюкасъл в двубой от 27-ия кръг на Висшата лига. На "Анфийлд" Доминик Собослай откри резултата в 11-ата минута. През втората част Алексис Мак Алистър удвои аванса на мърсисайдци. Малко по-рано Арсенал и Нотингам Форест завършиха 0:0, което бе перфектният развой на събитията за тима на Арне Слот. Ливърпул вече води с 13 точки на върха пред "топчиите", които обаче са с мач по-малко. Отборът на Нуно Еспирито Санто затваря топ 3 с 48 пункта.

Ливърпул поведе рано-рано в срещата. Диас проби по крилото и намери Собослай, който с едно докосване матира Ник Поуп за 1:0. В 30-ата минута Уилсън стреля в аут, изведен сам срещу Алисон. До почивката Собослай и Мохамед Салах се отчетоха с неточни удари. В 64-ата минута Мак Алистър и Салах комбинираха помежду си, за да може първият да вкара хубав гол.

🔴🇪🇬 Mo Salah reaches 52 G/A in 39 games with Liverpool this season. Insane. pic.twitter.com/AmFkFP1iHs

Мърсисайдци могат да съжаляват, че победата не е по-изразителна, тъй като Диас изтърва хубав шанс. Стражът на "свраките" пък отрази опасен шут на Салах. В 90-ата минута попадение на Конате бе отменено заради фал в атака.

На "Сити Граунд" пък интересните ситуации не изобилстваха. В средата на първата част Рикардо Калафиори уцели греда с мощен изстрел. През втората част Мат Селс демонстрира рефлекс, за да избие удар с глава на Мерино. С добра намеса му отвърна колегата Давид Рая в 69-ата минута. Така страдащият от кадрови проблеми Арсенал все повече се отдалечава от първото място.

Arsenal drop points 👎

Liverpool take full advantage 💪



The gap between the pair is extended to 13 points ↔️ pic.twitter.com/nIBscFZRP2