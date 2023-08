Мениджърът на Филип Кръстев: Той е щастлив, че е дошъл в американския Реал Мадрид

Жейнов говори пред колегите от "Блиц" и разкри, че всички в отбора са приели много добре Филип Кръстев. Мениджърът допълни, че няма проблем с езиковата бариера, тъй като полузащитникът говори перфектно английски. Освен това в Лос Анджелис ФК всички се опитват да му помогнат да се адаптира възможно най-скоро. Кръстев вече направи първа тренировка с новия си отбор и се очаква скоро да дебютира.

Filip’s first day at the office. 📸 pic.twitter.com/Wt7yl9zWht