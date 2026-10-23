Милан рухна в Англия, Бешикташ удържа тим от Висшата лига в Лига Европа (РЕЗУЛТАТИ)

Третия кръг от основната фаза на Лига Европа донесе много интригуращи резултати, които не много от футболните приврърженици по целия свят са очаквали. Сред най-шокиращите резултати беше загубата на гранда Милан от английския Борнемут с 0:3. Освен това, "росонерите" получиха и червен картон. А Бешикташ успя да стигне до равенство 2:2 с друг тим от Висшата лига - Кристъл Палас, въпреки че доиграха мача с човек по-малко.

Милан рухна срещу Борнемут

Италианския гранд Милан рухна на стадион "Вайталити" в Англия. "Росонерите" изиграха много лош мач в гостуването си на Борнемут. Те изоставаха в резултата още в седмата минута, когато Джъстин Клуйверт откри от дузпа. В 28-ата минута възпитаниците на Рубен Аморим останаха с човек по-малко, като вратарят Майк Менян си изкара червен картон. Последва втори гол за "червешките", реализиран от Маркъс Тавърниър в 32-рата минута, отново от дузпа. През второто полувреме Амин Адли оформи крайното 3:0 за отбора от Висшата лига.

Още: Кристиан Димитров след победата на Левски: "Чувствахме се у дома, благодаря на феновете"

Maç bitti. Beşiktaş 2-2 Crystal Palace https://t.co/ipPsTFqYSP — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 22, 2026

Бешикташ стигна до равенство срещу Кристъл Палас

Още в началото на мача Бешикташ изпитваше трудности. Кристъл Палас поведе в шестата минута с гол на Жан-Филип Матета, но попадението на французина беше отменено заради засада. "Черните орли" все пак вкараха първия редовен гол в срещата, дело на Уилфред Ндиди, в добавеното време на първата част. Още в 51-вата минута Крисъл Палас изравни чрез Йереми Пино, а 4 минути по-късно Матета отново се разписа, този път от редовна позиция, за пълен обрат. Бешикташ стигна до равенството в 73-ата минута с гол на Жуниор Олайтан. Отново 4 минути по-късно Юмит Акда получи червен картон, но въпреки това "черните орли" запазиха точката.

Резултати от Лига Европа - 23.10.2026

Ювентус 2:2 Рен

Щурм Грац 1:0 Марсилия

Ференцварош 4:1 Торенсе

Роял Юнион Сент Жилоа 4:0 Апоел Беер Шева

ОФИ Крит 0:2 Байер Леверкузен

Лех Познан 1:1 Съндерланд

Динамо Загреб 2:4 НЕК Ниймеген

Арарат-Армения 0:4 АЗ Алкмаар

Ягелония 0:3 Андерлехт

Целие 2:2 РБ Залцбург

Хофенхайм 3:0 Лион

Селтик 1:2 Селта Виго

Виктория Пилзен 1:2 Левски

Омония Никозия 1:4 Бенфика

Олимпиакос 1:0 Спарта Прага

Лилестрьом 0:6 Реал Сосиедад

Още: Звезда на Левски разкри амбициозната цел на "сините" в Европа