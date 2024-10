Мистериозно: Тен Хаг вдигна стена на базата на Манчестър Юнайтед, за да крие отбора

Английският гранд Манчестър Юнайтед е построил огромна бяла стена в своя тренировъчен център Карингтън по настояване на мениджъра Ерик тен Хаг, съобщава Daily Mail. Нидерландският специалист е настоял за вдигането на стената, за да запази в тайна тренировките на отбора.

Според информациите, Тен Хаг смята, че чрез тази стена ще защити играчите от външни фактори, които вредят на представянето на отбора. Новопостроената стена е струвала на клуба 200 000 паунда, а тя идва на фона на масови съкращения в клуба и уволнението на 250 служители.

