Може ли Манчестър Сити да повтори требъла: Пеп Гуардиола отговори (ВИДЕО)

"Сякаш приключихме вчера, а вече започваме отново. Не мисля, че ще бъде възможно да направим това, което направихме миналия сезон, това е веднъж в живота. Казах на играчите да забравят за това. Изкачихме най-високия връх миналия сезон, но сега слязохме от този връх. Започваме от същото място като всички останали, със същото намерение и ще има много трудности да изкачим върха отново", заяви Гуардиола.

ОЩЕ: Арсенал шокира Манчестър Сити с гол в 101' и дузпи за първи трофей (ВИДЕО)

"Това, което направихме, остава в сърцата и умовете ни, но свърши. Историята говори сама за себе си, но е почти невъзможно да се повтори", допълни наставникът на манчестърци, който не пожела да коментира спекулациите, свързващи клуба с трансфер на халфа на Уест Хям Лукас Пакета.

"Обикновено първите мачове са трудни, особено срещу новак, защото те нямат какво да губят и има ентусиазъм. Освен това Вини ни познава добре и върши невероятна работа. Той промени изцяло начина, по който Бърнли играе и те доминираха в Чемпиъншип. Ще бъде труден мач", смята мениджърът на Сити за двубоя срещу Бърнли, воден от бившия възпитаник на Пеп и капитан на "гражданите" - Венсан Компани.

ОЩЕ: Официално: Манчестър Сити представи най-скъпия защитник в историята на футбола

🗣️ “It will be impossible to do what we did last season. It’s once in a lifetime. We climbed to the highest mountain last season. The last two days we came down.”



Pep Guardiola says the treble Manchester City achieved won’t be repeated by them again. ❌ pic.twitter.com/cwULGJvhXs