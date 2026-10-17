Моуриньо: Ако бях на мястото на Винисиус, щях да напусна Реал Мадрид

Наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо заяви, че ако беше на мястото на Винисиус Жуниор, щеше да напусне клуба през изминалото лято. Бразилският национал, който беше ключова фигура за успехите на "кралете" между 2022 и 2024 година, претърпя спад във формата си през последните сезони и често беше освиркван от феновете на "Бернабеу". През летния трансферен прозорец бъдещето му в клуба бе поставено под въпрос, тъй като играчът не можеше да се разбере с ръководството за нов договор.

Жозе Моуриньо говори за ситуацията на Винисиус в клуба

Английският шампион Арсенал следеше ситуацията изкъсо, но в крайна сметка Винисиус се ангажира с дългосрочното си бъдеще в Реал Мадрид, като подписа нов договор до 2032 година. Оттогава насам проблемите се трупат един след друг. Той не може да окаже очакваното влияние върху играта на тима и често бива освиркван от феновете. Стигна се дотам, че Моуриньо реши да го остави на пейката. Това се случи в мача с Виляреал. Винисиус влезе в игра през второто полувреме и скоро сложи край на головата си суша. Впоследствие се оказа, че в хода на атаката е дръпнал за косата свой съперник и получи директен червен картон, а попадението му бе отменено.

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По тази причина той получи наказание за четири мача и ще пропусне първото Ел Класико срещу Барселона за сезона. Очаквано, ситуацията на бразилеца бе една от водещите теми по време на пресконференцията на Жозе Моуриньо преди двубоя със Севиля. Той призна, че щял да напусне клуба, ако е бил на мястото на Винисиус и го похвали за опитите да подобри положението си. Португалският специалист заяви: "Ако бях Винисиус, на негово място, вероятно нямаше да съм тук. Миналото лято аз бих наложил напускането си към лига, към страна, към клубове и стадиони, където биха го уважавали. Но тъй като е фен на Реал, обича клуба и града, вярва, че нещата винаги могат да се подобрят, той поднови договора си и ще запази тази усмивка. Мисля, че няма нищо и никой, който да може да му отнеме тази радост от живота и работата. Той е страхотно момче."

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Помолен да разясни коментарите си, Моуриньо добави: "Когато подписа този договор, той го направи, защото Мадрид е неговият дом, Реал Мадрид е неговият дом. Той е един от основните източници на радост в съблекалнята. Това, което казах по-рано, беше, че се съмнявам, че аз - като играч с много възможности - бих могъл да имам неговата психическа сила, за да устоя. В момента бъдещето на Вини зависи повече от тези играчи, които трябва да играят във всеки мач. Без да обещавам нищо, мисля, че в сряда срещу РБ Лайпциг той ще бъде в стартовия състав."

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