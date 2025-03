Моуриньо потрива ръце! Бешикташ приземи летящия Галатасарай и направи огромна услуга на Фенербахче (ВИДЕО)

"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

Галатасарай допусна първа загуба за сезона в турската Суперлига! "Джим Бом" отстъпи с 1:2 в истанбулско дерби срещу Бешикташ в двубой от 29-ия кръг на местното първенство. На стадион "Тюпраш" в средата на първото полувреме Рафа Силва откри резултата. В 36-ата минута Пжемислав Франковски бе изгонен с директен червен картон, но това не попречи на Лукас Торейра да изравни. В 66-ата минута Жедсон Фернандеш върна преднината на "черните орли", които заемат четвъртото място с 47 точки. "Лъвовете" са лидери със 71 пункта - 6 пред Фенербахче, който обаче е с мач по-малко.

В 23-тата минута Силва осъществи страхотен индивидуален рейд по левия фланг, направи за смях Давинсон Санчез и преодоля Фернандо Муслера, за да прати в екстаз домакинските фенове. В 36-ата минута Пжемислав Франковски извърши грубо нарушение срещу връхлитащия Ернест Мучи, за което първоначално получи жълт картон. ВАР се намеси и привика главния съдия. Реферът промени решението си и изгони поляка.

