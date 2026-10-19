Моуриньо за новата звезда на Реал Мадрид: "Напомня ми за Винисиус Жуниор"

Наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо даде откровена оценка за представянето на едно от летните попълнения. Става въпрос за Ян Диоманде, който бе закупен от РБ Лайпциг за 125 милиона евро. 19-годишният котдивоарец бе една от звездите в мача срещу Севиля, записвайки гол и асистенция на сметката си. След края на двубоя Моуриньо призна натиска, под който се намира крилото, като сравни пътя на неговото развитие с този на Винисиус Жуниор.

Моуриньо сравни Диоманде с Винисиус

Тийнейджърът Ян Диоманде асистира за първия гол на Арда Гюлер, а след това увенча победата с блестящ индивидуален гол. Младият играч се впусна по фланга, след което с десния крак изпрати топката в мрежата. Изпълнението подчерта експлозивната скорост и суровия талант на Диоманде в преходните фази. Въпреки това, треньорът Жозе Моуриньо използва пресконференцията след мача, за да подчертае колко много още трябва да се развива младият нападател.

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Моуриньо отчете огромните очаквания, възложени на Диоманде поради високопрофилния му трансфер на "Сантяго Бернабеу": "Има много какво да подобри и голямо поле за развитие. Той е млад, наивен и все още не е завършен продукт. В Реал Мадрид изискванията са много високи. Вместо да играе с номер 25 на гърба си, той играе с 125-те, които са платили за него. Той се развива и трябва да подобри завършването си. Често достига опасни зони, но му е трудно да се отпусне в последния момент, да дава по-добри асистенции и да вдигне глава, за да види съотборниците си. Ще стигне дотам. Напомня ми много на Винисиус, когато пристигна в Мадрид, а 2-3 години по-късно вече беше играч от най-високо ниво."

Въпреки че мениджърът му го определя като "незавършен продукт", способността на Диоманде да решава мачове осигурява на Реал Мадрид невероятна дълбочина в атаката. Внимателното управление на Моуриньо има за цел да предпази котдивоареца, като същевременно го подтиква да отговаря на елитните стандарти. Диоманде ще се опита да се възползва от набраната инерция, докато "кралете" се подготвят за предстоящите предизвикателства в европейските и вътрешните турнири.

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