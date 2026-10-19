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Реал Мадрид даде ясен знак на Барселона и разгроми Севиля преди Ел Класико

19 октомври 2026, 0:02 часа 1822 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Реал Мадрид даде ясен знак на Барселона и разгроми Севиля преди Ел Класико

Реал Мадрид записа разгромен успех дни преди Ел Класико. "Кралете" победиха с 4:1 при домакинството си на Севиля в мач от деветия кръг на испанската Ла Лига. Отборът на Жозе Моуриньо контролираше събитията на терена през голяма част от срещата и логично стигна до трите точки. Килиан Мбапе се разписа на два пъти, а Арда Гюлер и Ян Диомаде блеснаха с феноменални попадения, с които оформиха крайния резултат.

Реал Мадрид не остави шанс на Севиля

Андалусийците започнаха по-активно, като още в 3-а минута Тибо Куртоа трябваше да се намеси, за да отрази удар на Роби Юр. Реал Мадрид отговори с неточен изстрел на Килиан Мбапе. Постепенно "кралете" поеха инициативата и започнаха да оказват натиск срещу съперниковата защита. След четвърт час игра се стигна до куриозна ситуация в наказателното поле на Севиля. Топката летеше към мрежата след много силен удар на Федерико Валверде, но Мбапе застана на пътя ѝ и вероятно спаси гостите. Последва опит на Ендрик, при който стражът на андалусийци Одисеас Влаходимос улови без проблем.

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В средата на полувремето се разигра много спорна ситуация. Халфът на гостите Жерард Фернандес задържа Арда Гюлер, след което получи удар в лицето от турчина. Случилото се предизвика известно напрежение между играчи на двата тима, но не се стигна до драстични действия от страна на съдията освен два жълти картона. Моменти по-късно Арда Гюлер отново попадна под светлините на прожекторите, но този път с гениален гол за 1:0. Малко след това Реал Мадрид бе близо до второ попадение, но Влаходимос изби удара на Килиан Мбапе. В 37-а минута обаче стражът на Севиля не успя да спре френския нападател от това да прати топката в мрежата му. Така "кралете" се оттеглиха на почивката с два гола аванс.

Реал Мадрид 2026, Арда Гюлер

Севиля се опита, но не успя да се противопостави

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С излизането от тунела футболистите на Севиля се опитаха да намалят изоставането си, но Реал Мадрид не се поддаде на натиска и контролираше събитията на терена. Двата тима размениха няколко добри атаки, които не завършиха с точен удар. Така се стигна до 63-а минута, когато авансът на "кралете" стана класически. Съдията отсъди дузпа в полза на домакините, след като Андрес Кастрин извърши нарушение срещу Килиан Мбапе в наказателното поле. Французинът застана зад топката и не пропусна да се разпише за втори път тази вечер. Този гол на практика уби интригата на "Сантяго Бернабеу". Андалусийците не се предадоха и скоро върнаха един гол чрез Ману Буено. В 81-а минута Ян Диоманде отбеляза страхотен гол за 4:1. Въпреки опитите да измъкнат нещо от мача, футболистите на Севиля не успяха да намерят отново път към вратата на Куртоа до самия край на срещата.

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Реал Мадрид Севиля Ла лига
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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