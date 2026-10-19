"Не може да има повече от един петел в един и същ кокошарник": Критикуваха трансфера на Мбапе в Реал Мадрид

Президентът на Барселона Жоан Лапорта отправи остра критика към Реал Мадрид, като настоя, че "кралският" клуб е загубил доверието си както на институционално, така и на спортно ниво. Той също така обвини мадридчани, че се опитват да отклонят вниманието от случая "Негрейра", като изтъкна, че най-големите им съперници сега плащат цената за погрешните си решения. След това Лапорта направи интересно изказване за трансфера на Килиан Мбапе преди две години.

Лапорта с поредна атака по Реал Мадрид

Лапорта вече беше предупредил за проблемите, които може да предизвика преминаването на Килиан Мбапе в Реал Мадрид, а сега затвърди теорията си по време на интервюто си пред "L'Equipe": "Не може да има повече от един петел в един и същ кокошарник, това никога не работи. Приоритетът във футбола е колективът и отборният дух. Ако това липсва, проектът няма да успее. Те похарчиха огромни суми, за да привлекат много играчи срещу много високи трансферни суми, но не постигнаха очакваните резултати."

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След това той обясни с какво каталунците превъзхождат вечния си съперник: "Силата на Барселона се състои в това, че разполага с велики таланти - играчи от академията "Ла Масия" и други, идващи от различни футболни култури, и успява да сформира отбор, в който тези елементи се съчетават в ефективна хармония. Що се отнася до тях, те предпочетоха да разчитат на индивидуалните умения и големите трансфери. Мисля, че Реал Мадрид е загубил доверието си и се опитва да оправдае всичко това с всички възможни средства, като лъже по случая "Негрейра", защото не е спечелил нищо през последните две години. Ние печелим и се борим за всички титли."

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