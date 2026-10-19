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Призоваха за отлагане на ПСЖ - Барселона заради безредиците във Франция

19 октомври 2026, 19:33 часа 833 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Призоваха за отлагане на ПСЖ - Барселона заради безредиците във Франция

Напрежението, свързано със сигурността във Франция през последните дни, постави под съмнение провеждането на дългоочакваната среща между Пари Сен Жермен и Барселона в Шампионска лига. Двубоят от груповата фаза на "Парк де Пренс" е насрочен за вторник, 20 октомври, от 22:00 часа българско време. В навечерието на сблъсъка представител на френски полицейски синдикат призова мачът да бъде отложен, поради опасения от нови безредици в столицата заради училищните протести.

Съмнения около ПСЖ - Барселона

Френските медии съобщават, че представителят на синдиката, член на конфедерацията CFTC, е поискал мачът да бъде отложен на фона на последствията от демонстрациите през уикенда. Някои от тези протести завършиха със сблъсъци между демонстранти и силите за сигурност, което породи опасения от нови безредици около мача, който се очаква да привлече хиляди фенове. Френските власти обаче останаха непоколебими. Министерството на вътрешните работи изключи всякакво отлагане и потвърди, че двубоят ще започне според графика, като отхвърли опасенията на представителя на профсъюза относно ситуацията със сигурността.

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Училищни протести в Париж, Франция

Министърът на вътрешните работи Лоран Нунес ясно изрази своето несъгласие, като заяви пред френския вестник "Onze Mondial": "Няма и дума за отлагане на мача между Пари Сен Жермен и Барселона или на други мачове, които може да се проведат в Шампионската лига. Въпросът е решен." Неговата позиция идва в момент, когато властите следят отблизо последиците от протестите, които предизвикаха напрежение в няколко части на страната. Според френските медии в Париж са регистрирани актове на вандализъм и сблъсъци със силите за сигурност. 

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Барселона Шампионска лига Пари Сен Жермен
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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