Скандалът, който промени кариерата на Ламин Ямал и го превърна в един от най-добрите

Тази година Ламин Ямал се сочи като фаворит за спечелване на "Златната топка", а суперзвездата на Барселона е преодолял множество препятствия, за да стигне дотук. Испанецът се утвърди като един от най-добрите футболисти на планетата на едва 19-годишна възраст, след като вдъхнови каталунците да спечелят титлата в Ла Лига, а след това помогна на страната си да спечели втора световна титла това лято.

Пътят на Ламин Ямал не беше лесен

Известен с това, че без усилие пробива от десния фланг и разбива защитите с ниския си център на тежестта и елитния си контрол над топката, невероятните таланти на Ямал му позволиха да запише 42 голови участия в 45 мача във всички турнири през миналия сезон. Суперзвездата на Ханзи Флик продължава тази зашеметяваща форма и през новата кампания, като е отбелязал впечатляващите 8 попадения и шест асистенции в едва осем мача на клубно ниво. Удоволствие е да го гледаме заедно с Рафиня и Антъни Гордън, които помогнаха на Барса да се утвърди като най-страховитото трио в Европа, а Ямал прави всичко по силите си, за да спечели "Златната топка".

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Но пътят му дотук не е бил толкова лесен, колкото хората биха си помислили. Въпреки че дебютира в Ла Лига едва на 15 години през април 2023 година, а пет месеца по-късно отбеляза гол при първото си участие за Испания, той се сблъска с проблеми зад кулисите в Барса, преди да се превърне в звезда на първия отбор. Ямал се озова в неприятна ситуация в испанския отбор до 17 години през 2023 г., когато беше принуден да изтърпи триседмично наказание след дисциплинарно нарушение. Легендата на каталунците Серхио Бускетс незабавно се изправи срещу тийнейджъра и го предупреди, че поведението му трябва да се промени.

"Сега си в Барса, всички знаят кой си и независимо какъв играч си, трябва да се държиш подобаващо", били думите на Бускетс към младия талант. Това беше необходимият урок за Ямал, тъй като оттогава той посвети целия си живот на тренировки, мачове и почивка, насочени единствено към футбола, и пожъна плодовете на усилията си. Три години след предупреждението му, номер 10 на Барса отпразнува спечелването на Евро 2024 и Световното първенство с Испания, както и три титли в Ла Лига и две испански Суперкупи. Вярно е, че през последните години често бе замесен в скандали, но изглежда, че си взима уроците след всеки един. А треньорът и съотборниците му не се поколебаха да посочат Ламин Ямал за най-добрия в света. Но те не са единствените. 19-годишният футболист получава масова подкрепа и не би било изненада, ако на 26 октомври вдигне най-престижния индивидуален трофей.

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