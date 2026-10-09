Кабинетът "Радев":

Килиан Мбапе може да забрави за "Златната топка" тази година

09 октомври 2026, 19:05 часа 631 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Килиан Мбапе може да забрави за "Златната топка" тази година

Въпросът кой ще спечели "Златната топка" тази година продължава да тормози футболната общност. Церемонията по връчването на най-престижната индивидуална награда ще се проведе на 26 октомври в Лондон, а дотогава спорът между водещите фаворити продължава. Несъмнено головата машина на Байерн Мюнхен Хари Кейн изпрати най-силния сезон на индивидуално ниво, докато сензацията на Барселона Ламин Ямал блестя за клуба си и вдигна световната титла с Испания.

Отписиха Килиан Мбапе от битката за "Златната топка"

Другият основен претендент за трофея е Килиан Мбапе. Уви, французинът нито може да се сравнява с цифрите на Кейн, нито може да покаже спечелен трофей. Той обаче има нещо друго - най-добрата самореклама, с която се опита да убеди избирателите, че заслужава да спечели най-много. По тази причина той стана обект на критики от бившия главен редактор на "France Football" и човек, който някога отговаряше за "Златната топка" - Паскал Фер. Според него нападателят не заслужава наградата тази година, тъй като през сезона не е спечелил нито един трофей с Реал Мадрид или Франция.

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Килиан Мбапе

Фер изрази съмнения относно претенциите на Мбапе в коментари, публикувани във френския вестник "Ouest-France". Той настоява, че индивидуалните статистики сами по себе си не могат да решат надпреварата, а спечелването на големи турнири трябва да остане основен критерий при избора на най-добрия играч в света. Според Фер Световното първенство и Шампионска лига са двете най-важни състезания при оценяването на кандидатите тази година. Футболист, който не е спечелил нито едното, нито другото, му оставя усещането, че нещо липсва, дори и головете да продължават да валят. По тази причина той залага на Ламин Ямал.

Критика към метода на Мбапе

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Критиката му надхвърли рекорда на Мбапе. Фер се обърна остро и срещу медийната кампания на нападателя, с която той се опитва да прокара собствената си кандидатура, след като Мбапе изтъкна правото си на наградата в няколко интервюта, позовавайки се на броя си голове и титлата си на голмайстор на Мондиал 2026. Той Фере определи този подход като необичаен прецедент. Откритата самореклама от страна на кандидат му се стори странна и той беше разговарял с няколко членове на журито, които бяха недоволни от това колко често се повтаряха тези изявления.

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Реал Мадрид Златна топка Килиан Мбапе
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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