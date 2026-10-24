Нелеп автогол, бижу и червен картон на Палмър! Тотнъм шокира Челси на "Стамфорд Бридж"

Отборът на Тотнъм е победителят от лондонското дерби с Челси във Висша лига. "Шпорите" постигнаха успех с 2:0 при визитата си на "Стамфорд Бридж", като по този начин записаха втора поредна победа. Нелеп автогол даде аванс на тима на Роберто де Дзерби, след което Коул Палмър остави "сините" с човек по-малко на терена. Тотнъм се възползва отлично от численото си предимство и наказа Челси за втори път. Струва си да се отбележи, че стражът на "шпорите" направи много важни спасявания през първото полувреме.

Тотнъм пречупи Челси на "Стамфорд Бридж"

"Шпорите" се ориентираха по-добре на фона на проливния дъжд в Лондон и бяха по-активни в началните минути. Въпреки това "сините" първи погледнаха към съперниковата врата. Това се случи след четвърт час игра, когато Коул Палмър стреля от границата на наказателното поле, но Антонин Кински направи блестящо спасяване. Малко след това Майк Пандерс показа добър рефлекс, за да отрази удар от близка дистанция на Омар Мармуш. В оставащите минути от първата част Кински имаше още две много важни намеси, за да спре Палмър и Педро Нето. Така двата тима се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

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Срещата започна трудно за гостите, тъй като Джеймс Мадисън получи контузия и трябваше да напусне терена принудително. След това Челси отново пое инициативата, но Кински продължи да бъде непробиваем и отрази удари на Палмър и Нето. В 70-а минута се стигна до напрегнат момент между Палмър и Матеуш Фернандеш, при който двамата получи жълти картони. Малко след това падна и първият гол в мач. Изненадващо или не, той бе във вратата на домакините. Стражът на "сините" Майк Пендерс не се намеси убедително след центриране от корнер и в крайна сметка отклони топката в собствената си мрежа. Моменти по-късно ситуацията за отбора на Шаби Алонсо се влоши, тъй като Коул Палмър получи втори жълт картон и остави Челси с човек по-малко на терена. Тотнъм се възползва отлично от численото си предимство и в 86-а минута удвои аванса си. Матис Тел отбеляза красиво попадение с премерен удар от границата на наказателното поле, с което оформи крайния успех с 2:0.

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