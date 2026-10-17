Несигурно бъдеще тревожи играч на Реал Мадрид - клуб от Турция отрече слуховете за трансфер през януари

Наскоро се завъртя много интересен слух около един от играчите на Реал Мадрид. През последните дни медиите в Испания свързаха Брахим Диас с преминаване в турския гранд Фенербахче през зимния трансферен прозорец. Според информациите клубът от южната ни съседка може да подготви оферта за универсалния нападател, като потенциално се възползва от конкуренцията за титулярното място в Реал Мадрид и от трудностите, с които мароканецът се сблъсква при осигуряването на редовно игрово време.

Бъдещето на Брахим в Реал Мадрид остава несигурно

Досега през този сезон 27-годишният футболист е изиграл едва 178 минути в четири мача във всички турнири, като само веднъж е бил в стартовия състав. Играчи като Арда Гюлер и Ян Диоманде очевидно са пред него в йерархията. Поради това настоящата му ситуация подхрани спекулациите относно бъдещето му. Нападателят търси повече игрово време и по-голяма редовност, което може да го накара да обмисли други варианти, ако не успее да си извоюва по-важна роля на "Бернабеу".

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Фенербахче не иска Диас

Фенербахче обаче даде ясно да се разбере, че няма намерение да привлече Диас. Представител на клуба отрече, че турският гранд проявява интерес към сделка за играча от Реал Мадрид по време на предстоящия януарски трансферен прозорец, като в коментар за "365Scores" определи съобщенията за евентуална сделка като неоснователни слухове. Освен вече отхвърлените спекулации за Фенербахче, се смята, че Брахим привлича интерес и от Италия, като Ювентус проявява сериозен интерес към мароканския национал. Следващият ход на Брахим ще зависи от това дали ситуацията му на "Бернабеу" ще се промени през следващите месеци и от възможностите, които ще му се отворят по време на януарския трансферен прозорец.

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