Няма и следа от кризата! Гьозтепе на Мъри Стоилов с пореден успех в Турция

Воденият от Станимир Стоилов тим на Гьозтепе записа трета поредна победа в турския шампионат. След много труден старт на сезона, в който стигнаха до последната позиция в класирането, измирци вече изглеждат на правилния път. Те постигнаха успех с 2:0 над Чорум като домакин в мач от 9-ия кръг. Така "Гьоз Гьоз" се изкачи на 10-а позиция във временното класиране с актив от 12 точки.

Успех за Гьозтепе срещу 9-ия в класирането Чорум

Още в 3-ата минута бразилският вратар на Чорум Маркос Фелипе направи фрапантна грешка в собственото си наказателно поле, което позволи на Алексис Антунеш да поеме топката и да се разпише за 1:0. В 38-ата пък един от бранителите на гостите сгреши при пас и се стигна до второто попадение, реализирано от Жуан Сантош. Така измирци се оттеглиха с два гола аванс на почивката, които се оказаха напълно достатъчни за крайния успех.

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В миналия кръг Гьозтепе постигна успех с 2:1 при визитата си на Коджаелиспор. Преди това отборът на Мъри Стоилов записа разгромна победа с 4:0 над Ейюпспор. По този начин измирци се възстановиха от слабия си старт на сезона, но истинският тест тепърва предстои. Следващата събота Гьозтепе и Станимир Стоилов ще гостуват на Фенербахче. В момента "фенерите" заемат третата позиция в класирането с актив от 16 точки, но също се намират в серия от три поредни победи.

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