Нова година - нов Юнайтед! "Червените дяволи" препънаха Ливърпул на "Анфийлд"

Ливърпул и Манчестър Юнайтед играят завършиха 2:2 на "Анфийлд" в голямото дерби от 20-ия кръг на Висшата лига. Лисандро Мартинес откри резултата в 52-рата минута, но мърсисайдци обърнаха чрез Коди Гакпо и Мохамед Салах от дузпа. 10 минути преди да изтече редовното време Амад Диало възстанови паритета. "Червените дяволи" показаха друго лице през новата 2025 година и прекъснаха серията си от 4 поредни загуби. Те заемат 13-ото място с 23 точки. Отборът на Арне Слот е първи с 46 пункта.

Домакините стартираха по-добре срещата. Трент Александър-Арнолд, Лиос Диас и Коди Гакпо се отчетоха с пропуски. В 16-ата минута Салах изведе Алексис Мак Алистър, чийто изстрел бе спасен от Андре Онана по впечатляващ начин. Футболистите на Юнайтед отговориха с опасно положение, което Диало не съумя ад материализира. В 29-ата минута шут на Гравенберх премина встрани от целта. Малко преди почивката Хойлунд излезе очи в очи с Алисон, но бразилският страж парира удара на тарана.

В началото на втората част Александър-Арнолд "затвърди" колебливото си представяне в мача с груба грешка, която позволи на Фернандеш да открадне топката и да пусне великолепен пас към включилия се в нападение защитник Мартинес. Аржентинският бранител шутира неспасяемо и откри резултата.

Радостта на "червените дяволи" не трая дълго. В 59-ата минута Мак Алистър подаде към Гакпо, който финтира Де Лихт и с прецизен и силен изстрел възстанови паритета. Мърсисайдци се възползваха от импулса в играта си по най-добрия начин. Удар с глава на Мак Алистър се спря във високо разперената ръка на Матайс де Лихт и след преглед с ВАР главният съдия посочи бялата точка.

С изпълнението на дузпата се нагърби Салах, който изведе Ливърпул напред, макар че Онана бе много близо до спасяване. Макар че възпитаниците на Арне Слот бяха по-активни, в 80-ата минута резервата Гарначо проби по фланга и пусна остър пас към Диало, който матира противниковия вратар за 2:2. Попадението вдъхнови гостите, чийто капитан Фернандеш застраши Алисон, който изби в корнер. В ответната атака Брадли пък тества Андре Онана.

