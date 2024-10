Обрат! Звезда на Реал Мадрид няма да спечели "Златната топка"! "Кралете" бойкотират

Гласеният за нов носител на "Златната топка" Винисиус Жуниор няма да спечели най-престижното индивидуално отличие във футбола! Авторитетният журналист Фабрицио Романо разкри, че бразилският нападател не мисли да пътува за церемонията в Париж. От клуба му - Реал Мадрид, са решили да не изпращат свои представители.

"Винисиус няма да пътува за Париж, тъй като Реал Мадрид са научили, че той НЯМА да спечели Златната топка. Нито един представител на Реал Мадрид няма да пътува - нито Флорентино Перес, нито Вини, нито Карло Анчелоти, нито Джуд Белингам", написа Романо в профила си в "X". Новината е голяма изненада, защото близо 2 месеца Вини Жуниор се спрягаше за сигурен победител.

