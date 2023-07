Официално: Български играч подписа с тим от елита на Шотландия (ВИДЕО)

Роденият в Монтана футболист подписа със Сейнт Джонстън за две години. Той прекара шест години в Кеймбридж, като за този период записа 165 мача. През миналия сезон той имаше и основна заслуга за оставането на отбора в третото ниво на английския футбол.

Delighted to be here @StJohnstone Can’t wait for the season to start 🔥 pic.twitter.com/L271AegUCr