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"Осакатен" Байерн Мюнхен загря за "Дер Класикер" с рутинен успех в Бундеслигата

25 октомври 2026, 20:34 часа 659 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Осакатен" Байерн Мюнхен загря за "Дер Класикер" с рутинен успех в Бундеслигата

Байерн Мюнхен записа важен успех в уикенда преди дербито с Борусия Дортмунд. Баварците победиха с 3:1 като гост на Фрайбург в мач от седмия кръг на германската Бундеслига. Те се оттеглиха на почивката с две попадения аванс, но автогол на Том Бишоф върна интригата в двубоя. В добавеното време Майкъл Олисе сложи точка на спора и оформи крайния резултат. За Байерн трудностите бяха извън терена, тъй като треньорът Венсан Компани не е край тъчлинията. Преди дни белгиецът припадна на тренировка и в момента е в болница. Освен това, Йошуа Кимих, Александър Павлович, Луис Диас, Джамал Мусиала, Ким Мин-Джае и Мануел Нойер отсъстват.

Байерн с успех преди Дер Класикер

Срещата започна по много странен начин. В началните минути феновете на Фрайбург запалиха димки и факли, което принуди съдията да прекъсне мача за кратко. При подновяването на играта баварците поеха инициативата и започнаха да оказват натиск. Това даде резултат съвсем скоро, като в 16-а минута Байерн поведе. Централният защитник Дайо Упамекано започна светкавична контраатака и излезе на върха, където Майкъл Олисе му подаде, а той отбеляза хладнокръвно като истински голмайстор.

Гостите продължиха да бъдат по-активни. Последваха точни удари на Олисе и Натаниел Браун, с които стражът на Фрайбург се справи. В крайна сметка логичното се случи и шампионите идвоиха аванса си. Това се случи в 42-а минута, когато Серж Гнабри преодоля съперниковите защитници и отбеляза красиво попадение за 2:0. Така баварците се оттеглиха на почивката с два гола аванс.

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Хари Кейн

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След почивката Байерн продължи да владее случващото се на терена, но и домакините показаха зъби. В самото начало Йоанс Урбиг се намеси, за да отрази удар на Дери Шерхант. След това Олисе, Браун, Хари Кейн и Исмаел Сайбари пропуснаха възможности да направят аванса на "червените" класически. в 82-а минута Фрайбург все пак стигна до едно попадение, когато опит за изчистване на Том Бишоф прати топката в собствената му мрежа. Малко след това Саша Боей се разписа, но голът му бе отменен. Последва натиск на домакините в търсене на точката, но защитата на Байерн удържа. Рекордните шампиони все пак стигнаха до трети гол в добавеното време, когато и Майкъл Олисе записа името си сред голмайсторите. Французинът сложи точка на спора, разписвайки се на празна врата за 3:1.

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Байерн Мюнхен Фрайбург бундеслига
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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