След като припадна на тренировка: Ето какво предстои за треньора на Байерн Компани

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани е в стабилно състояние, но ще трябва да остане в болница още няколко дни и ще отсъства седмици наред, след като припадна в тренировъчния център на клуба на 23 октомври. Това съобщи членът на борда на директорите на Байерн, отговарящ за спорта - Макс Еберл. Той заяви, че Компани ще се завърне, едва когато е напълно възстановен, като подчерта: "Не говорим за дни, а за седмици. Всички сме наясно с това".

Венсан Компани остава в болница още няколко дни

Треньорският щаб поема функциите, а помощникът Арън Данкс ще ръководи отбора по време на мачовете, първият от които е неделният двубой от Бундеслигата срещу Фрайбург - среща, която според Еберл от Байерн дори не са обмисляли да отлагат. 40-годишният Компани е страдал от вирусно заболяване напоследък и е припаднал, докато е наблюдавал тренировка на дублиращия отбор на Байерн. Той бе откаран в болница, а днес Еберл и Данкс предоставиха актуална информация за състоянието му. "Добрата новина е, че той е стабилен. Говорих с него снощи, както и със съпругата му. Не беше приятен момент за никого от нас - той припадна на терена вчера и ще остане в болница още няколко дни, докато не бъдат направени всички необходими прегледи", коментира Макс Еберл.

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"Най-важното е Венсан да се възстанови"

"Това отново показва, че здравето е най-важното нещо в живота - не футболът. Затова всички му изпращаме най-добри пожелания. Ние, като футболен клуб Байерн, сме единни. Най-важното е да се установи причината и Венсан да се възстанови. Ще се върне, едва когато е здрав", добави директорът. Еберл заяви още, че лекарите "правят всичко възможно, за да разберат какъв е проблемът. Вече има някои резултати от изследванията, но са нужни още данни, за да се определи точно за какво става въпрос и колко време ще отнеме възстановяването му. Аз не съм лекар, но можем да го подкрепим с енергия и обич".

Макс Еберл уточни, че от клуба не са обмисляли искане за отлагане на мача срещу Фрайбург. Той също така потвърди, че полузащитникът Йозуа Кимих няма да вземе участие в срещата поради смъртен случай в семейството му. Освен това Джамал Мусиала все още не е напълно готов за игра, а Ким Мин-дже е контузен.

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