Още една звезда на Барселона е под въпрос за Ел Класико

Барселона посреща Реал Мадрид в първото Ел Класико за сезона тази неделя, 25 октомври, на стадион "Камп Ноу". В навечерието на това грандиозно дерби каталунците тревожно очакват дали Жул Кунде, който е извън игра поради проблем с глезена, ще може да участва. Френският защитник пропусна загубата от ПСЖ в Шампионска лига и тренировката на отбора в петък, което превръща съботната тренировка в решаващ тест за неговата физическа форма.

Кунде дава всичко от себе си, за да се завърне, но все още е под въпрос

Въпреки това Кунде полага необичайни усилия, за да си осигури шанс да играе за Барселона срещу Реал Мадрид в неделя, въпреки сериозните съмнения относно възстановяването му от навяхването на левия глезен. Защитникът даде представа за рутината си по възстановяване в социалните мрежи, като сподели кадри от нощна тренировка в открит басейн. Условията бяха всичко друго, но не и привлекателни - липса на слънце и студен вятър, които допълнително засилваха дискомфорта. Кунде придружи кадри с хумористичен разказ за това как се е стигнало до тази тренировка.

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"Пристигаш в залата с добри намерения и изведнъж треньорът ти казва да си облечеш бански, защото тренировката тази вечер е в басейна", написа той. "Седем вечерта е, няма и лъч слънце, духа вятър, а водата е 10°C. Тридесет минути по-късно излизаш и осъзнаваш, че ти беше по-добре вътре." Рехабилитацията в басейн позволява контролирани движения с по-малко натоварване върху ставите в сравнение с някои упражнения на сушата. Въпреки това, завършването на тренировката не означава непременно, че Кунде е готов за интензивността на състезателен мач.

Физическата форма на Кунде е сериозен повод за тревога за Ханзи Флик, който вече е без Ерик Гарсия и Андреас Кристенсен. Липсата на още един утвърден защитник би ограничила още повече възможностите на Барселона. Шави Еспарт е потенциална опция за десен бек след обнадеждаващото си представяне срещу ПСЖ, в което той също отбеляза гол. Изпълнението му дава на Флик алтернатива, ако Кунде не успее да се възстанови навреме, въпреки че треньорът ще трябва да вземе предвид изискванията на Ел Класико, когато взема решението си. Френският национал продължава възстановяването си, но времето за подготовка за мача в неделя намалява. Решимостта му да се завърне е ясна, но дали глезена му ще се възстанови достатъчно бързо, остава решаващият фактор.

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