Осъдиха Дани Алвеш на 4,5 години затвор, бившият защитник плаща и 150 хиляди евро

Съдът в Барселона призна Алвеш за виновен и постанови, че той трябва да бъде лишен от свобода за срок от 4 години и 6 месеца. Това е доста по-малко от максималното предвидено от закона наказание за подобно деяние – 12 години зад решетките. Алвеш и адвокатите му ще имат право да обжалват присъдата. До момента бразилецът прекара 13 месеца в ареста в Барселона.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Dani Alves has been sentenced to prison for 4 years and a half years after being found guilty of sexual assault. 🇧🇷 pic.twitter.com/jBc4fmGTLY