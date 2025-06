Отряза Юнайтед: Една от най-желаните звезди в Европа ще потъне в саудитски милиони

Един от най-желаните централни нападатели в Европа Виктор Осимен изглежда се е изкушил от саудитските милиони. Според журналиста от Ал Рияд Абдула Ал-Ханян 26-годишният нигериец и един от силните отбори на Арабския полуостров - Ал Хилал, са постигнали споразумение за 3-годишен договор. Дни по-рано италианското издание Foot Mercato писа, че става въпрос за контракт от 120 милиона евро или 40 милиона евро на година.

Осимен прекара сезон 2024/2025 под наем в Галатасарай от Наполи и изигра водеща роля за титлите на "жълто-червените" за Купата на Турция „Зираат“ и Суперлигата „Трендьол“. През кампанията таранът се забавляваше в южната ни съседка. Той отбеляза 37 гола и направи 8 асистенции в 41 мача във всички турнири за истанбулския гранд.

Новата информация опровергава новината на Tuttosport от месец април, според която Манчестър Юнайтед и Виктор Осимен бяха постигнали принципно споразумение. Нигериецът бе силно свързван с преминаване във Висшата лига още миналото лято, като „червените дяволи“ и Челси проявяваха интерес. В крайна сметка обаче нападателят бе пратен под наем в турския гранд Галатасарай, след като Наполи не получи исканата трансферна сума, а отношенията между неаполитанците и Осимен се влошиха.

Сега обаче централният нападател предприе друг ход и по всяка вероятност ще се превърне в първия голям трансфер за сезона на Ал Хилал, който се готви за предстоящото Световно клубно първенство.

