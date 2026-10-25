"Подариха им Шампионска лига": Алегри разпали огромен скандал в Серия А

Наставникът на Наполи Масимилиано Алегри не успя да сдържи емоциите си след равенството 3:3 с Рома в Серия А. Треньорът беше видимо разярен както по време на мача на стадион "Диего Армандо Марадона", където беше изгонен от резервната скамейка за протести в добавеното време, така и в пресконференционната зала. Той беше много раздразнен и призна пред медиите, че за първи път в 25-годишната си кариера не е в състояние да даде ясни отговори за мача. Затова италианският специалист се извини и си тръгна.

Алегри избухна след равенството с Рома и червения картон

Единственото, което каза бе: "За съжаление, през сезона загубихме много точки. Все още съм ядосан заради начина, по който завърши мачът, затова, може би, в момента ми е трудно да оценя обективно играта. Моля за извинение, но дори след 25 години работа мога да греша." Но това, което предизвика дискусии, бяха коментарите му извън камерите. Алегри извика: "Миналата година им подариха Шампионската лига в джоба. Винаги те… Аз платих за това с Милан." Той имаше предвид миналогодишното участие в Шампионската лига, което приключи с трето място за "джалоросите", а неговият Милан остана в Лига Европа, изпреварен от Комо и Рома в последния кръг, което доведе директно до уволнението му 24 часа по-късно.

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Като се има предвид, че Алегри е приятел с треньора на Рома Джан Пиеро Гасперини и двамата си размениха топла прегръдка преди началото на мача тази вечер, остава да се види дали ще има отговор на това скрито обвинение. Алегри остана недоволен и от причината, заради която бе изгонен от съдията. По този повод той заяви: "Четвъртият съдия извика главния рефер и веднага ми показаха червен картон, въпреки че нищо не бях казал. Следващия път просто ще седя на пейката без да помръдвам. Изглежда, че ме гонят в момента, в който се изправя."

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