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Наполи се разделя с човека, донесъл последната шампионска титла на Италия

02 октомври 2026, 23:00 часа 408 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Наполи се разделя с човека, донесъл последната шампионска титла на Италия

Следващото лято може да бъде последният шанс за Наполи да спечели от продажбата на Скот Мактоминей, тъй като се очаква шотландският полузащитник да напусне клуба в края на сезона, а според "TuttoMercatoWeb", два фактора насочват към този сценарий. Мактоминей навършва 30 години на 8 декември, а договорът му изтича през 2028 г., което означава, че до следващото лято ще му остава само още една година от контракта.

Скот Мактоминей иска 8 милиона евро на сезон

Ако не бъде постигнато споразумение за подновяване, това ще бъде последният трансферен прозорец, в който Наполи може да реализира финансова печалба, вместо да изпусне футболиста без никаква компенсация. Твърди се, че Скот Мактоминей настоява за заплата от около 8 милиона евро на сезон - сума, която отразява значението му за италианския отбор през последните две години, но и значително надхвърля параметрите, с които Аурелио Де Лаурентис е готов да се съгласи. Това е причината подновяването на договора на шотландския национал изглежда малко вероятно.

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Скот МакТомини

Мактоминей донесе последната шампионска титла на Италия

Финансовите аргументи в полза на продажба на Мактоминей са ясни, тъй като реално би могла да донесе сума между 25 и 30 милиона евро. През лятото няколко клуба проявиха интерес, включително Манчестър Юнайтед и Астън Вила, а завръщане във Висшата лига изглежда най-вероятният развой на събитията. Скот Мактоминей донесе шампионска титла на Наполи още в първия си сезон в отбора. Той вкара 12 гола в 34 мача в Серия А, включително победният в мача, след който "небесносините" станаха шампиони. Шотландецът спечели и приза за Играч на сезона.

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Серия А Наполи Скот Мактоминей
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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