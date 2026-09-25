Неочаквана атака: Англия, Германия, Италия и Испания обединиха сили срещу Инфантино

Висшата лига обедини сили с Ла Лига, Серия А и Бундеслигата, за да призове за спешна реформа в управлението на ФИФА. Това се случва на фона на сериозното напрежение, под което е поставен президентът Джани Инфантино, който се готви да се кандидатира за четвърти мандат. В едва прикрита атака срещу Инфантино четирите най-големи европейски лиги обвиниха президента на ФИФА, че насърчава експлоататорски идеи, които заплашват основите на световния футбол. Те също така споменават случая с Фоларин Балогун, като призовават за повече механизми за контрол и баланс, за да се гарантира, че индивидуалните дисциплинарни въпроси остават очевидно изолирани от политическа намеса.

Водещите лиги в Европа се обединиха срещу Инфантино

От известно време съществува значително напрежение между водещите европейски лиги и ФИФА, особено по повод на все по-натоварения график, който се влоши допълнително от въвеждането на нови турнири като Световното клубно първенство. Проваленият план на Инфантино за продажба на дялове от състезанията на ФИФА, който предизвика "война" във футболния свят, пък се превърна в основен повод за днешната позиция. Въпреки че швейцарецът призна, че реформата е необходима и ще започне преразглеждане на работата на ФИФА, представителите на водещите първенства не смятат, че това е достатъчно.

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"Президентът на ФИФА вече призна необходимостта от реформа, но не е достатъчно да се проучват повърхностни промени в процесите вследствие на "ФИФА Форуърд Ентерпрайз". Фундаменталната реформа в управлението е от съществено значение за възстановяването на ясни конституционни граници в рамките на ФИФА, включително увереността, че отделните дисциплинарни въпроси остават доказано изолирани от политическа намеса. Бъдещето на ФИФА е важно за всеки, който се интересува от футбола, защото нашият спорт не може да се развива в световен мащаб, ако основите му са подкопани", гласи част от позицията им.

Освен че осъдиха Инфантино, лигите призоваха следващият президент да одобри три промени в управлението: създаването на постоянен орган за вземане на решения в рамките на ФИФА, включващ представители на националните федерации, лигите, клубовете и играчите; ангажимент за предварително публикуване на мотивите за важните решения; както и отделяне на регулаторните функции на ФИФА от нейните търговски дейности. В позицията се посочват и очакванията към кандидатите за президентския пост.

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