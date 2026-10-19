В ПСЖ имат ясен план как да спрат Ламин Ямал - Енрике иска да нанесе първа загуба на Барселона

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике разкри тактическия си план за спиране на Ламин Ямал преди очаквания с голям интерес сблъсък в Шампионска лига срещу Барселона. Испанецът се изправя срещу бившия си клуб, знаейки, че сензационният тийнейджър е основната заплаха за европейските амбиции на парижани през този сезон. Ханзи Флик е отговорен за перфектния старт на кампанията, като е повел каталунците към победи в първите им 11 мача. Сега Луис Енрике има възможността да нанесе първото поражение за сезона на бившия си работодател.

Луис Енрике разкри как ще противодейства на Барселона

Треньорът на ПСЖ определи владението на топката като основното защитно средство за неутрализиране на Ямал. Вместо да прилага строга система за индивидуално маркиране, испанският тактик вярва, че лишаването на тийнейджъра от топката е най-ефективният начин да се ограничи неговата атакуваща ефективност. На пресконференцията преди мача Енрике очерта своя ясен подход към справянето с крилото: "Много е просто. Не трябва да му позволяваме да получи топката, защото ако я получи, той представлява заплаха. Най-добрият начин да се защитим срещу Ламин е да се погрижим Барса да не притежава топката."

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Енрике за сравненията на Ямал и Меси:

Енрике категорично отхвърли и всякакви преждевременни сравнения между изгряващата звезда и една известна аржентинска легенда: "Ламин Ямал иска да бъде Ламин Ямал. Не можем да го сравняваме с Лионел Меси или с когото и да било друг. Той е много интелигентен и трябва да продължи да бъде себе си." Този мач представлява най-значимият съперник в кариерата на Енрике като треньор и има очевидно лично значение за него. Въпреки това бившият полузащитник и треньор на Барса настоява, че лоялността му остава твърдо насочена към френската столица: "Аз съм треньорът на ПСЖ. В началото ми беше трудно да играя срещу Барса, но свикнах. Въпреки всичко, утре искам да спечеля. Това е основен източник на мотивация - да се изправим срещу клуба, който е означавал най-много за мен през цялата ми кариера. Те разполагат с играчи от най-висока класа."

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