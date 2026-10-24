ПСЖ набеляза световен шампион за заместник на контузения Кварацхелия

Контузията на Хвича Кварацхелия кара Пари Сен Жермен да мисли за алтернативен вариант по левия фланг по време на неговото отсъствие. Преди дни стана ясно, че грузинският национал може да пропусне целия сезон. Той разкъса връзки на дясното си коляно по време на срещата в Шампионска лига срещу Барселона. Според френски медии, цитирани от "Sport", парижани вече планират да привлекат негов заместник през зимния трансферен прозорец.

ПСЖ подготвя силен ход през зимния трансферен прозорец

Луис Енрике разполага с много варианти в атака. Усман Дембеле, който също се контузи в мача срещу Барселона, Феран Торес, Мика Годс, Дезире Дуе, Манес Аклиуш и Куентин Нджанту осигуряват на треньора качество в последната третина на терена. След като се справи умело с летния трансферен прозорец, френският клуб е в достатъчно стабилно финансово състояние, за да си позволи разходи, когато се върне на пазара. ПСЖ прибра 333,4 милиона евро от продажби на играчи миналото лято. Брадли Баркола, който премина в Ливърпул, допринесе най-много, като вкара 125 милиона евро в парижката хазна.

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Местното издание "L'Équipe" съобщи, че ПСЖ вече търси нов играч, който да подсили фланговите позиции, при условие че той е млад играч с голям потенциал. Тези обстоятелства отварят вратата за дълъг списък с кандидати за предстоящия трансферен прозорец. "Eurosport" посочва Нико Уилямс като сериозен кандидат, не на последно място защото френският клуб го следи отблизо от няколко години. Испанският национал изглежда открит към нови предизвикателства в по-голям клуб от Атлетик Билбао.

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