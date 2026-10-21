ПСЖ напълни лазарета след мача с Барселона - тежка контузия за Кварацхелия, други двама също са с травми

Лошите новини за Пари Сен Жермен се потвърдиха. Луис Енрике няма да може да разчита на Хвича Кварацхелия до следващата година. Грузинският национал получи контузия по време на срещата на тима с Барселона в Шампионска лига. Звездата на парижани бе принудително заменен в 59-а минута, след като се сблъска с Шави Еспарт. Веднага се появиха опасения за разкъсване и дълго отсъствие, а сега лошите прогнози се потвърдиха.

Официално: Кварацхелия ще се оперира, Дембеле и Маркиньос също са контузени

От ПСЖ официално потвърдиха, че Кварацхелия е със скъсана връзка на дясното коляно. От клуба обявиха, че грузинецът ще се подложи на операция в следващите дни. Очаква се той до отсъства до края на сезона. Загубата му е тежък удар. Френският отбор ще остане без един от най-опасните си нападатели в обозримо бъдеще, като продължителността на отсъствието му ще бъде уточнена, след като претърпи операцията и започне рехабилитацията си.

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Лошите новини обаче не свършиха дотук. ПСЖ съобщи също, че Усман Дембеле ще продължи лечението си през следващите седмици, след като получи контузия на мускула на лявото бедро в началото на срещата на "Парк де Пренс". Бразилският защитник Маркиньос също ще се подложи на подобен курс на лечение, след като и той получи травма в дясното бедро по време на срещата с Барселона. От клуба не посочиха конкретни срокове за завръщане на Дембеле и Маркиньос.

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