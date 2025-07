Подводният ядрен флот на Путин попадна в зоната на силното земетресение (ВИДЕО)

На 30 юли мощно земетресение от 8,7-8,8 по Рихтер разтърси крайбрежието на руския полуостров Камчатка, което предизвика предупреждения за цунами от Япония до Америка. Отделно от това породи опасения за сигурността на един от най-стратегически важните военни обекти на Русия – базата за атомни подводници "Рибачий". Според руската Геофизична служба, земетресението е настъпило на около 149 километра югоизточно от Петропавловск-Камчатски и е било с магнитуд 8,7, по-късно повишен на 8,8 от Геоложката служба на САЩ.

Трусът е възникнал на дълбочина от 19,3 километра, което го е направило особено силен. Руските сеизмолози описаха събитието като най-силното в сеизмичната зона на Камчатка от 1952 г. насам.

Tsunami and Strongest Earthquake in 70 Years Hit Kamchatka and Sakhalin



An earthquake with a magnitude of 8.7, the strongest on Kamchatka since 1952, caused destruction and triggered a tsunami.



