Разследват играч на Манчестър Сити, напил се в бар и опипвал момичета (ВИДЕО)

Английският национал е посетил бар в нетрезво състояние, където е свалил панталоните си, танцувал е предизвикателно и е тормозил няколко момичета.

Кайл Уокър е бил на тренировката на английския шампион в сряда. Отбелязва се, че клубът няма да предприеме наказателни действия срещу 32-годишния бранител.

ОЩЕ: Майката на обвинения в изнасилване Хакими: Ашраф ми се закле, че е невинен

Макар и женен, на кадрите се вижда как пияният Уокър си позволява да опипва други момичета.

Припомняме, че и друг играч на Манчестър Сити бе погнат от разследващите, но за много по-сериозни обвинения - Бенжамен Менди. След месеци съдебни дела Менди бе оправдан по 6 обвинения в изнасилване.

Kyle Walker will face a police probe over a video of him drunkenly flashing in a bar.



He could be charged with indecent exposure, which, if proven, could carry a maximum sentence of two years in prison.



pic.twitter.com/cGd9gi322G